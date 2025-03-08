Мужчину обвиняют в смерти знакомого в Нижнем Тагиле после удара колуном

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Инцидент произошел 9 марта в квартире на улице Геологов, где 36-летний хозяин квартиры ударил 49-летнего знакомого колуном.По информации начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый был задержан «по горячим следам». Он ранее имел судимость и проблемы с законом. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.