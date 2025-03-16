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Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле

08.34 Понедельник, 17 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле. В свердловском СК говорят, что на теле молодого человека нет следов насильственной смерти. При этом в СМИ сообщается, что после конфликта в кальянной на него напала группа людей.

«Утром 15 марта 2025 года возле лесничества по улице Лебяжинской в городе Нижнем Тагиле обнаружено тело 18-летнего местного жителя, при внешнем осмотре признаков насильственной смерти, телесных повреждений не имеется»,

– сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.


Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также заявил, что признаков криминальной смерти нет.

«Информация, опубликованная в сети Интернет, о том, что за молодым человеком была погоня, а также о том, что он является сиротой, своего подтверждения в настоящее время не получила»,

– сказал Горелых.


Он добавил, что сыщики уголовного розыска и участковые проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора и опрашивают граждан. Александр Шульга также заявил, что информация о конфликте в ночь на 15 марта в кальянной на улице Краснознамённой будет проверена.

Перед этим в СМИ сообщалось, что якобы у парня возник конфликт с уроженцами стран СНГ.

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», молодого человека забили толпой. Перед этим якобы он заступился за девушку, к которой приставал парень южной внешности, после чего последний позвал своих знакомых. Молодой человека пытался убежать, но его поймали и, как утверждается, забили толпой.

Версия, которую описывает Е1, немного отличается. По данным издания, парень сам случайно толкнул девушку, после чего у него возник конфликт, в ходе которого он якобы побил южанина. Далее всё то же самое: последний позвал знакомых, и они толпой, как заявляется, забили молодого человека. Ресурс пишет, что тело тагильчанина было найдено без одного ботинка, в разорванной одежде и якобы с арматурой под шеей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
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15:55 В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана*»
14:57 В Свердловской области за неделю зарегистрировано 62 пожара
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13:29 В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
11:17 ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка
19:17 Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления
18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
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11:49 Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан
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