Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле

«Утром 15 марта 2025 года возле лесничества по улице Лебяжинской в городе Нижнем Тагиле обнаружено тело 18-летнего местного жителя, при внешнем осмотре признаков насильственной смерти, телесных повреждений не имеется»,

– сказал Горелых.

«Информация, опубликованная в сети Интернет, о том, что за молодым человеком была погоня, а также о том, что он является сиротой, своего подтверждения в настоящее время не получила»,