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В Белинку спустя 106 лет вернулась просроченная книга
Фото: Свердловская областная библиотека имени В. Белинского / book.uraic.ru
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского сегодня поделилась невероятной историей, произошедшей на днях. В фонд её вернулась книга, которую взяли почитать 106 лет назад.
Рекордно просроченную книгу принёс 30 января житель Екатеринбурга Анатолий Сидоренко. Он случайно нашёл раритет в коробке с другими книжками, которую кто-то выставил на улицу возле подъезда его дома.
Оказалось, что печатное издание под названием «Внимание и интерес при обучении», выпуск которой готовился под редакцией А. И. Анастасьева, взяли из библиотеки почитать аж в июле 1919 года! На страницах книги сохранилась старая печать библиотеки, подтверждающая её принадлежность к фондам. Почему книга не была возвращена вовремя, остается неизвестным. Возможно, этому помешало прибытие в город Красной Армии, которая заняла Екатеринбург 14 июля 1919 года.
Белинка выразила благодарность Анатолию Сидоренко за возвращение книги. Саму находку вновь включат в библиотечный фонд и разместят в отдел редких книг. Кстати, произошедшее — неплохой повод для библиотеки заявить эту историю в Книгу рекордов Гиннеса. Ну, или в Книгу рекордов России.
К слову, в большинстве библиотек России за просрочку возврата книг предусмотрены штрафы. Размер пени обычно составляет от 1 до 5 рублей за каждый день задержки, в зависимости от внутренних правил учреждения. В некоторых случаях, при значительной просрочке или утере книги, читателю может быть предложено возместить полную стоимость издания или предоставить аналогичную книгу взамен. Понятно, что в данном случае накладывать штраф попросту не на кого.
Рекордно просроченную книгу принёс 30 января житель Екатеринбурга Анатолий Сидоренко. Он случайно нашёл раритет в коробке с другими книжками, которую кто-то выставил на улицу возле подъезда его дома.
Оказалось, что печатное издание под названием «Внимание и интерес при обучении», выпуск которой готовился под редакцией А. И. Анастасьева, взяли из библиотеки почитать аж в июле 1919 года! На страницах книги сохранилась старая печать библиотеки, подтверждающая её принадлежность к фондам. Почему книга не была возвращена вовремя, остается неизвестным. Возможно, этому помешало прибытие в город Красной Армии, которая заняла Екатеринбург 14 июля 1919 года.
Белинка выразила благодарность Анатолию Сидоренко за возвращение книги. Саму находку вновь включат в библиотечный фонд и разместят в отдел редких книг. Кстати, произошедшее — неплохой повод для библиотеки заявить эту историю в Книгу рекордов Гиннеса. Ну, или в Книгу рекордов России.
К слову, в большинстве библиотек России за просрочку возврата книг предусмотрены штрафы. Размер пени обычно составляет от 1 до 5 рублей за каждый день задержки, в зависимости от внутренних правил учреждения. В некоторых случаях, при значительной просрочке или утере книги, читателю может быть предложено возместить полную стоимость издания или предоставить аналогичную книгу взамен. Понятно, что в данном случае накладывать штраф попросту не на кого.
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