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В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе.
Сегодня в уральскую столицу ради пикет приехал житель села Черданцево. Он требует пересмотреть концессионное соглашение по строительству полигона «Екатеринбург-Юг».
Сегодня в уральскую столицу ради пикет приехал житель села Черданцево. Он требует пересмотреть концессионное соглашение по строительству полигона «Екатеринбург-Юг».
«Губернатор, требуем проверку концессионного соглашения»,
– сказано на его плакате.
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