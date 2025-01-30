«Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики

– написал Свалов.

«Они рассказали очень интересную историю. Перед открытием магазина оптики некий Евгений вышел на владельца этих помещений и сказал, что у него есть вопросы и хотел бы поговорить. Во время беседы выяснилось, что у него есть альтернативное понимание, что можно открывать в Верхней Пышме, а что нельзя. Он заявил, что магазин очков по этому адресу находиться не должен, в просьбе ему, конечно же, отказали»,