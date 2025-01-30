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«Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
Фото: Алексей Свалов
После того как депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов обратил внимание на грузовики, брошенные в центре Верхней Пышмы, выяснилось, что они появились после открытия магазина оптики в этом месте.
Как рассказал Алексей Свалов в своём телеграм-канале, после поста о грузовиках с ним связались директора двух магазинов, расположенных по этому адресу (Успенский проспект, 34) – магазин сантехники и магазин очков.
И после этого 16 января кто-то пригнал полуприцепы и бросил их на стоянке, из-за чего ей теперь не могут пользоваться потенциальные клиенты сразу двух магазинов.
Об этом написали в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», что одной из первых прокомментировала пользовательница Nika Pro, осудившая депутата, как она сама считает, за излишнее внимание к проблеме. По некоторым данным, под этим ником может писать управляющая другого магазина оптики, который находится чуть дальше по Успенскому проспекту в 20-м доме, то есть здесь буквально речь может идти о конкуренции. Связана ли данная пользовательница с грузовиками или соседним магазином оптики на самом деле – неизвестно.
Отметим, что грузовики стоят там до сих пор, при этом у одного из них нет номеров, что беспокоит и местных жителей соседних домов.
Как рассказал Алексей Свалов в своём телеграм-канале, после поста о грузовиках с ним связались директора двух магазинов, расположенных по этому адресу (Успенский проспект, 34) – магазин сантехники и магазин очков.
«Они рассказали очень интересную историю. Перед открытием магазина оптики некий Евгений вышел на владельца этих помещений и сказал, что у него есть вопросы и хотел бы поговорить. Во время беседы выяснилось, что у него есть альтернативное понимание, что можно открывать в Верхней Пышме, а что нельзя. Он заявил, что магазин очков по этому адресу находиться не должен, в просьбе ему, конечно же, отказали»,
– написал Свалов.
И после этого 16 января кто-то пригнал полуприцепы и бросил их на стоянке, из-за чего ей теперь не могут пользоваться потенциальные клиенты сразу двух магазинов.
Об этом написали в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», что одной из первых прокомментировала пользовательница Nika Pro, осудившая депутата, как она сама считает, за излишнее внимание к проблеме. По некоторым данным, под этим ником может писать управляющая другого магазина оптики, который находится чуть дальше по Успенскому проспекту в 20-м доме, то есть здесь буквально речь может идти о конкуренции. Связана ли данная пользовательница с грузовиками или соседним магазином оптики на самом деле – неизвестно.
Отметим, что грузовики стоят там до сих пор, при этом у одного из них нет номеров, что беспокоит и местных жителей соседних домов.
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