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В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства

21.09 Вторник, 4 февраля 2025
Кадр из фильма «Бродяга» (1916)
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Новый сезон работы ДК-Киноклуб запланировано на следующую неделю. Первая в этом году встреча поклонников кинематографа будет посвящена музыке в ставших классикой фильмах.

Первое в 2025 году заседание ДК-Киноклуб, работающего при Домке Кино (отсюда и первые две буковки в его названии) состоится в следующий вторник, 11 февраля. Собравшиеся вечером в кафетерии цокольного этажа поговорят о саундтреках прошлого века. Встречу проведёт известный музыковед и просветитель Светлана Черных. Она представит зрителям музыкальные фрагменты из фильмов Чарли Чаплина, Григория Александрова, Георгия Данелии и Никиты Михалкова. Организаторы обещают, что особое внимание будет уделено произведениям композиторов Альфреда Шнитке, Эдуарда Артемьева, Гии Канчели, Максима и Исаака Дунаевских, а также Мишеля Леграна, каждый из которых активно работал в кинематографе.

Вход на мероприятие свободный, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Начало заседания клуба в 19.00.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:59 В Белинку спустя 106 лет вернулась просроченная книга
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
13:26 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
13:15 В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
12:16 В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
11:50 Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
11:17 В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
10:43 Жителя Режа будут судить за продажу немаркированных сигарет
10:04 Из-за пожара под Екатеринбургом в Роспотребнадзоре призвали не открывать окна
09:25 Под Екатеринбургом тушат крупный пожар
23:26 Произведённый в Екатеринбурге ретротрамвай имени писателя привезли в Красноярск
21:10 Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области
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