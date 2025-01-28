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В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
Кадр из фильма «Бродяга» (1916)
Новый сезон работы ДК-Киноклуб запланировано на следующую неделю. Первая в этом году встреча поклонников кинематографа будет посвящена музыке в ставших классикой фильмах.
Первое в 2025 году заседание ДК-Киноклуб, работающего при Домке Кино (отсюда и первые две буковки в его названии) состоится в следующий вторник, 11 февраля. Собравшиеся вечером в кафетерии цокольного этажа поговорят о саундтреках прошлого века. Встречу проведёт известный музыковед и просветитель Светлана Черных. Она представит зрителям музыкальные фрагменты из фильмов Чарли Чаплина, Григория Александрова, Георгия Данелии и Никиты Михалкова. Организаторы обещают, что особое внимание будет уделено произведениям композиторов Альфреда Шнитке, Эдуарда Артемьева, Гии Канчели, Максима и Исаака Дунаевских, а также Мишеля Леграна, каждый из которых активно работал в кинематографе.
Вход на мероприятие свободный, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Начало заседания клуба в 19.00.
Первое в 2025 году заседание ДК-Киноклуб, работающего при Домке Кино (отсюда и первые две буковки в его названии) состоится в следующий вторник, 11 февраля. Собравшиеся вечером в кафетерии цокольного этажа поговорят о саундтреках прошлого века. Встречу проведёт известный музыковед и просветитель Светлана Черных. Она представит зрителям музыкальные фрагменты из фильмов Чарли Чаплина, Григория Александрова, Георгия Данелии и Никиты Михалкова. Организаторы обещают, что особое внимание будет уделено произведениям композиторов Альфреда Шнитке, Эдуарда Артемьева, Гии Канчели, Максима и Исаака Дунаевских, а также Мишеля Леграна, каждый из которых активно работал в кинематографе.
Вход на мероприятие свободный, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Начало заседания клуба в 19.00.
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