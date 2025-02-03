В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 февраля 2025 года, на 45-м километре трассы «Серов – Сосьва – Гари» произошла серьёзная автоавария. В ней получили травмы четыре человека.По предварительным данным, примерно в 14.40 пожилой водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны поселка Сосьва в направлении Серова, неожиданно выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем «Лифан», которым управлял 56-летний мужчина. В аварии пострадали оба водителя, а также их пассажиры – женщины 1954 и 1979 годов рождения. Несмотря на то, что все находившиеся в автомобилях были пристёгнуты ремнями безопасности, полученные травмы потребовали медицинского вмешательства.Как установили инспекторы, 67-летний водитель «Лады Гранты» проживает в поселке Гари и имеет 31-летний стаж вождения, а водитель «Лифана» — житель поселка Красноглинный, за рулём уже 39 лет. Оба ранее не привлекались за нарушения ПДД, а медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП они находились в трезвом состоянии.На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые процессуальные действия. Ведется проверка, по итогам которой будет установлена точная причина ДТП.