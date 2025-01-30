Возрастное ограничение 18+
Жителя Режа будут судить за продажу немаркированных сигарет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Режевской городской суд передали уголовное дело 47-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Общая стоимость сигарет, которые он планировал продать, превышает 10,7 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сигареты на эту сумму он приобрёл в период до декабря 2023 года. От неустановленных лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) он получил более 66 тысяч пачек немаркированных сигарет, после чего хранил их в своём магазине в Реже.
Продавал ли обвиняемый эти сигареты в ведомстве не уточняют. Однако, вероятнее всего, для этих целей он их и приобретал.
Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сигареты на эту сумму он приобрёл в период до декабря 2023 года. От неустановленных лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) он получил более 66 тысяч пачек немаркированных сигарет, после чего хранил их в своём магазине в Реже.
Продавал ли обвиняемый эти сигареты в ведомстве не уточняют. Однако, вероятнее всего, для этих целей он их и приобретал.
Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий
30 января 2025
30 января 2025