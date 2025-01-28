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Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
Фото: пресс-служба Авито
Новым директором одного из ключевых направлений «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы назначен Андрей Кучеренков. Среди первых задач нового топа являются усиление и укрепление позиций в сегменте рабочих профессий, внедрение новых технологических решений для улучшения сервиса как для работодателей, так и для соискателей.
Кучеренков имеет большой опыт управления в цифровой сфере. С 2016 по 2019 год работал в ПАО «МТС», где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии. В этот период он активно участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске партнерских отношений с такими гигантами, как Яндекс и Google. С 2019 по 2022 год Андрей Кучеренков занимал руководящие позиции в Авито, где его работа заключалась в трансформации компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему. Перед возвращением в Авито он работал директором по вертикальной доставке в InDrive, предоставляя услуги пассажирских перевозок, где проверял бизнес-подразделение доставки.
«На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей», — рассказал Андрей Кучеренков.
Кучеренков имеет большой опыт управления в цифровой сфере. С 2016 по 2019 год работал в ПАО «МТС», где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии. В этот период он активно участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске партнерских отношений с такими гигантами, как Яндекс и Google. С 2019 по 2022 год Андрей Кучеренков занимал руководящие позиции в Авито, где его работа заключалась в трансформации компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему. Перед возвращением в Авито он работал директором по вертикальной доставке в InDrive, предоставляя услуги пассажирских перевозок, где проверял бизнес-подразделение доставки.
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