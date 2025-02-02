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Произведённый в Екатеринбурге ретротрамвай имени писателя привезли в Красноярск
Фото: администрация города Красноярска
В Красноярск для тестирования привезли новый трамвай «Достоевский», сообщила интернет-газета newslab.ru со ссылкой на администрацию города Красноярска.
Трамвай имеет номер модели 71-431Р, он был разработан и построен екатеринбургским предприятием «Уралтрансмаш» в ретро-стиле специально для Санкт-Петербурга, именно в Северную столицу в сентябре 2023 года поступил первый опытный экземпляр. Однако впоследствии «Достоевский» обкатывался в Екатеринбурге — летом 2024 года он курсировал по городу в дни выставки «Иннопром».
Красноярск стал третьим городом, куда привезли трамвай. В департаменте городского хозяйства и транспорта Красноярска Newslab ответили, что пока не обладают информацией о том, по какому маршруту будет ходить новый трёхсекционный вагон.
Трамвай имеет номер модели 71-431Р, он был разработан и построен екатеринбургским предприятием «Уралтрансмаш» в ретро-стиле специально для Санкт-Петербурга, именно в Северную столицу в сентябре 2023 года поступил первый опытный экземпляр. Однако впоследствии «Достоевский» обкатывался в Екатеринбурге — летом 2024 года он курсировал по городу в дни выставки «Иннопром».
«Достоевский» в Екатеринбурге 10 июля 2024 года. Фото: AlMax
Красноярск стал третьим городом, куда привезли трамвай. В департаменте городского хозяйства и транспорта Красноярска Newslab ответили, что пока не обладают информацией о том, по какому маршруту будет ходить новый трёхсекционный вагон.
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