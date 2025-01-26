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В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор машинисту экскаватора-погрузчика, который 22 мая 2023 года из-за невнимательности раздавил своего коллегу.
Напомним, речь идёт об несчастном случае на строительном объекте по улице Академика Парина в Академическом районе. В тот роковой день после окончания работ по выравниванию грунта и подготовке котлована под обратную засыпку машинист, разворачиваясь задним ходом, случайно прижал своего коллегу ковшом к бетонному столбу. Коллега погиб на месте от сочетанной травмы головы и туловища.
Суд признал водителя экскаватора-погрузчика виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и назначил ему 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, речь идёт об несчастном случае на строительном объекте по улице Академика Парина в Академическом районе. В тот роковой день после окончания работ по выравниванию грунта и подготовке котлована под обратную засыпку машинист, разворачиваясь задним ходом, случайно прижал своего коллегу ковшом к бетонному столбу. Коллега погиб на месте от сочетанной травмы головы и туловища.
Суд признал водителя экскаватора-погрузчика виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и назначил ему 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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