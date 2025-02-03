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Под столицей Урала тушат крупный пожар
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Под Екатеринбургом ликвидируют крупный пожар. В МЧС сообщают о возгорании на площади 2400 квадратных метров.
Распространение огня на соседние строения удалось избежать, говорят в ведомстве.
Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают 50 специалистов МЧС и 17 единиц техники.
«Возгорание произошло в посёлке Полеводство на улицу Трактористов. Горит ангар»,
– говорится в сообщении спасателей.
Распространение огня на соседние строения удалось избежать, говорят в ведомстве.
Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают 50 специалистов МЧС и 17 единиц техники.
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