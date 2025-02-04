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Из-за пожара под Екатеринбургом в Роспотребнадзоре призвали не открывать окна
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В связи с крупным пожаром, разгоревшемся под Екатеринбургом в посёлке Полеводство, специалисты областного управления Роспотребнадзора приступили к проверке воздуха.
А пока результатов исследования приходится ждать, в Роспотребнадзоре призывают лишний раз не проветривать квартиру тем, кто живёт в районе пожара.
Кроме этого, специалисты советуют:
– избегать нахождения на открытом воздухе (а если требуется выйти на улицу надевать маски и респираторы);
– чаще проводить влажную уборку;
– отказаться от контактных линз в пользу очков;
– больше пить;
– промывать глаза, нос и горло;
– не курить.
«Управление организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки»,
– говорится в сообщении ведомства.
А пока результатов исследования приходится ждать, в Роспотребнадзоре призывают лишний раз не проветривать квартиру тем, кто живёт в районе пожара.
Кроме этого, специалисты советуют:
– избегать нахождения на открытом воздухе (а если требуется выйти на улицу надевать маски и респираторы);
– чаще проводить влажную уборку;
– отказаться от контактных линз в пользу очков;
– больше пить;
– промывать глаза, нос и горло;
– не курить.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу»,
– добавляют в управлении.
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