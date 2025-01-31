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Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Многодетного отца из Екатеринбурга хотят выгнать из страны. Е1 сообщает, что Полевской городской суд принял решение о выдворении 38-летнего екатеринбуржца Максима Доргоева из-за просроченных миграционных документов.
По информации издания, Максим по паспорту – Умед. В 1992 году он переехал в Россию из Таджикистана вместе со своими родителями. Максимом его стали называть в школе для удобства. До 1997 года они жили в Москве, после чего на пару лет вернулись на родину, чтобы всё продать и окончательно перебраться в Россию. В 1999 году они стали жить на Урале. В 19 лет Максим через консульство Таджикистана в Екатеринбурге получил гражданство, а в 23 женился на своей супруге Светлане. Сейчас у них трое детей – две девочки и мальчик.
30 января его задержали в магазине Полевского, куда он приехал по работе. В этот день там проходил миграционный рейд.
Сообщается, что мужчина много лет работает в строительной сфере, но из-за отсутствия документов – неофициально. Просрочка по миграционным документам у него четыре года.
Отмечается, что к этой истории подключилась Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она пообещала оказать юридическую помощь, пишет ресурс. Сейчас Максим Доргоев и его семья надеются на смягчение решения в апелляции.
По информации издания, Максим по паспорту – Умед. В 1992 году он переехал в Россию из Таджикистана вместе со своими родителями. Максимом его стали называть в школе для удобства. До 1997 года они жили в Москве, после чего на пару лет вернулись на родину, чтобы всё продать и окончательно перебраться в Россию. В 1999 году они стали жить на Урале. В 19 лет Максим через консульство Таджикистана в Екатеринбурге получил гражданство, а в 23 женился на своей супруге Светлане. Сейчас у них трое детей – две девочки и мальчик.
«По словам Максима, он старался держать документы в порядке. Но из-за бесконечных очередей в миграционном центре и отсутствия талонов он до сих пор не смог даже прописаться в собственной квартире»,
– пишет портал.
30 января его задержали в магазине Полевского, куда он приехал по работе. В этот день там проходил миграционный рейд.
Сообщается, что мужчина много лет работает в строительной сфере, но из-за отсутствия документов – неофициально. Просрочка по миграционным документам у него четыре года.
«Все попытки подать документы у меня заканчивались так: то не было талонов, то истекают сроки у справок, когда подходит очередь. И всё это по кругу. 5 февраля я должен был сдать работу, и у меня начинаются выходные. Я хотел начать делать документы, оформлять вид на жительство. Как раз месяц назад президент выпустил указ № 1126, по нему можно легализоваться без риска выдворения. Я ждал этого моратория и просто не успел»,
– приводят слова екатеринбуржца в издании.
Отмечается, что к этой истории подключилась Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она пообещала оказать юридическую помощь, пишет ресурс. Сейчас Максим Доргоев и его семья надеются на смягчение решения в апелляции.
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