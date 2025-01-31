Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России

«По словам Максима, он старался держать документы в порядке. Но из-за бесконечных очередей в миграционном центре и отсутствия талонов он до сих пор не смог даже прописаться в собственной квартире»,

– приводят слова екатеринбуржца в издании.

«Все попытки подать документы у меня заканчивались так: то не было талонов, то истекают сроки у справок, когда подходит очередь. И всё это по кругу. 5 февраля я должен был сдать работу, и у меня начинаются выходные. Я хотел начать делать документы, оформлять вид на жительство. Как раз месяц назад президент выпустил указ № 1126, по нему можно легализоваться без риска выдворения. Я ждал этого моратория и просто не успел»,