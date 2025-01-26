Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно предоставленной МЧС России сводке, за прошедшие сутки на территории Свердловской ликвидировано было 11 пожаров. В одном из этих пожаров погиб человек.Смертоносный пожар оказался и самым крупным за сутки. Он произошёл в посёлке Светлый Арамильского городского округа и охватил в общей сложности 240 квадратных метров. Горел в посёлке жилой дом на четыре квартиры. В одной из квартир и был найден погибший её хозяин. Его тело обнаружили после 77-минутной борьбы с огнём, когда пожарные занимались проливкой и разбирали сгоревшие конструкции. Причину возникновения пожара и обстоятельства смерти человека выясняют пожарные дознаватели и следователи.Ещё один крупный пожар (но меньших масштабов, а главное — не повредивший здоровью людей) произошёл вчера в Белоярском на улице Заводской. Там огонь охватил 50 квадратных метров неэксплуатируемого строения. К месту происшествия было выслано семь специалистов пожаротушения, которые с задачами своими справились за 15 минут.