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Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным

20.30 Вторник, 4 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Согласно предоставленной МЧС России сводке, за прошедшие сутки на территории Свердловской ликвидировано было 11 пожаров. В одном из этих пожаров погиб человек.

Смертоносный пожар оказался и самым крупным за сутки. Он произошёл в посёлке Светлый Арамильского городского округа и охватил в общей сложности 240 квадратных метров. Горел в посёлке жилой дом на четыре квартиры. В одной из квартир и был найден погибший её хозяин. Его тело обнаружили после 77-минутной борьбы с огнём, когда пожарные занимались проливкой и разбирали сгоревшие конструкции. Причину возникновения пожара и обстоятельства смерти человека выясняют пожарные дознаватели и следователи.

Ещё один крупный пожар (но меньших масштабов, а главное — не повредивший здоровью людей) произошёл вчера в Белоярском на улице Заводской. Там огонь охватил 50 квадратных метров неэксплуатируемого строения. К месту происшествия было выслано семь специалистов пожаротушения, которые с задачами своими справились за 15 минут.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
13:26 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
13:15 В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
12:16 В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
11:50 Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
11:17 В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
10:43 Жителя Режа будут судить за продажу немаркированных сигарет
10:04 Из-за пожара под Екатеринбургом в Роспотребнадзоре призвали не открывать окна
09:25 Под Екатеринбургом тушат крупный пожар
23:26 Произведённый в Екатеринбурге ретротрамвай имени писателя привезли в Красноярск
21:10 Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области
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