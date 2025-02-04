Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии

– сказал градоначальник.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесён нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности – камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов – во всех муниципальных учебных заведениях города»,