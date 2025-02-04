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Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии «Театр» мэр Алексей Орлов дал поручение поверить школы города.
В своём телеграм-канале Алексей Орлов написал, что он проинформирован о ситуации, и что медики уже отправили пострадавшего домой, оказав ему медпомощь, – травма оказалась несерьёзной.
В своём телеграм-канале Алексей Орлов написал, что он проинформирован о ситуации, и что медики уже отправили пострадавшего домой, оказав ему медпомощь, – травма оказалась несерьёзной.
«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесён нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности – камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов – во всех муниципальных учебных заведениях города»,
– сказал градоначальник.
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