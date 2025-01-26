Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Сысерти завершилось судебное разбирательство по громкому уголовному делу о массовой драке в букмекерской конторе, произошедшей 2 апреля 2023 года. Тогда в результате конфликта один человек погиб, ещё трое получили травмы.По версии следствия, инцидент начался с бытовой ссоры между местными жителями Константином Стародубом и Андраником Ферре. Конфликт одной склокой не завершился, и спустя некоторое время Стародуб, затаив обиду, собрал группу знакомых и назначил встречу в букмекерской конторе «БетБум» под предлогом мирного урегулирования спора. Однако переговоры быстро переросли в драку, в ходе которой применялись бильярдные кии.На скамье подсудимых оказались девять человек: Сердар Реджепов, Владислав Старков, Кирилл Стародуб, Станислав Новосёлов, Александр Султанов, Андрей Казанцев, Дмитрий Осадчий, Иман Мамедов и Рамиль Садыков. Им вменяются обвинения по статьям об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, а также о покушении на убийство.Гособвинение запросило для подсудимых сроки от 17 до 19 лет лишения свободы в зависимости от степени их участия в преступлении. На завершающем заседании все обвиняемые выступили с последним словом, признав вину лишь частично. Этим прения сторон закончились. Судья удалился в совещательную комнату.Оглашение приговора состоится через месяц, 3 марта. Людей, знающих, как часто российские суды выносят решения мгновенно, может удивить такая продолжительная пауза.