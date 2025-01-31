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В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 19.25, в Берёзовском на улице Ленина, возле дома №131 «А», Daewoo Matiz сбил пенсионерку.
Как Вечерним ведомостям в свердловском управлении ГИБДД, за рулём Daewoo Matiz был 64-летний мужчина. По его словам, пожилая женщина неожиданно для него решила вышла на дорогу, он затормозил, но наезда избежать не смог.
С места ДТП женщину увезли в реанимацию берёзовской ЦГБ, но, к сожалению, спасти не смогли. Ей было 85 лет.
О погибшей известно, что она возвращалась из продуктового магазина домой. Переходить через дорогу стала вне пешеходного перехода, но в прямой его видимости.
Как Вечерним ведомостям в свердловском управлении ГИБДД, за рулём Daewoo Matiz был 64-летний мужчина. По его словам, пожилая женщина неожиданно для него решила вышла на дорогу, он затормозил, но наезда избежать не смог.
С места ДТП женщину увезли в реанимацию берёзовской ЦГБ, но, к сожалению, спасти не смогли. Ей было 85 лет.
«Установлено, что водитель имеет стаж вождения 42 года, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 195 раз, трезвый»,
– добавили в пресс-группе.
О погибшей известно, что она возвращалась из продуктового магазина домой. Переходить через дорогу стала вне пешеходного перехода, но в прямой его видимости.
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