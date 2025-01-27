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СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
Фото: телеграм-канал Ural Mash
В СМИ сообщают, что в 205-й екатеринбургской гимназии один ученик ударил ножом другого.
По информации телеграм-канала Ural Mash, конфликт произошёл из-за того, что один из мальчиков якобы сказал второму, что у того нет матери. Подросток воспринял оскорбление очень остро, и ударил обидчика ножом под лопатку, сообщает ресурс.
В городском УМВД воздержались от комментариев.
По информации телеграм-канала Ural Mash, конфликт произошёл из-за того, что один из мальчиков якобы сказал второму, что у того нет матери. Подросток воспринял оскорбление очень остро, и ударил обидчика ножом под лопатку, сообщает ресурс.
«Учитель пыталась их разнять, но не смогла. Нападавшего опрашивают»,
– пишет канал.
В городском УМВД воздержались от комментариев.
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