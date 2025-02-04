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После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представители прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга посетили 205-ю гимназию с проверкой после того, как один из учеников ударил другого ножом. Известно, что речь идёт о конфликте между учащимися седьмого класса.
Ранее в медиа высказывалась версия, что поводом для того, чтобы ударить одноклассника ножом, стало оскорбление.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку работе педагогов, а также органам системы профилактики.
Также свою проверку проводит СК.
По данным источника Вечерних ведомостей, пырнувшим своего одноклассника школьником оказался сын одного из сотрудников Института инженерно-педагогического образования РГППУ. С его слов, «предмет, конструктивно схожий ножом» (так он называется в материалах проверки), ученик гимназии приобрёл на Wildberries.
Напомним, в конце прошлого года РГППУ прекратил своё существование как самостоятельный вуз – его присоединили к УрГПУ.
«Один из подростков "задирал" другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребёнок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану»,
– сообщает прокуратура области.
Ранее в медиа высказывалась версия, что поводом для того, чтобы ударить одноклассника ножом, стало оскорбление.
Сейчас прокуратура намерена дать оценку работе педагогов, а также органам системы профилактики.
Также свою проверку проводит СК.
По данным источника Вечерних ведомостей, пырнувшим своего одноклассника школьником оказался сын одного из сотрудников Института инженерно-педагогического образования РГППУ. С его слов, «предмет, конструктивно схожий ножом» (так он называется в материалах проверки), ученик гимназии приобрёл на Wildberries.
Напомним, в конце прошлого года РГППУ прекратил своё существование как самостоятельный вуз – его присоединили к УрГПУ.
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