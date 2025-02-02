Возрастное ограничение 18+
Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
Схема из акта госэкспертизы
Историко-культурная экспертиза одобрила проект строительства 12-этажного офисного здания, которое хотят возвести между гостиницей «Большой Урал» и недостроенным небоскрёбом Opera Tower.
Акт экспертизы появился на официальном сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Офисник должен будет появиться во дворе гостиницы (в зоне ЕЗРЗ-3, отмеченной на иллюстрации фиолетовым), между улицами Мамина-Сибиряка и Красноармейской.
Ранее в СМИ писали, что гостиницу «Большой Урал» хотели реконструировать, но госэкспертиза запретила это делать. «Коммерсантъ» писал, что археологи, которые проводили исследование, нашли во внутреннем дворе гостиницы культурный слой города XVIII – XX веков.
Акт экспертизы появился на официальном сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Офисник должен будет появиться во дворе гостиницы (в зоне ЕЗРЗ-3, отмеченной на иллюстрации фиолетовым), между улицами Мамина-Сибиряка и Красноармейской.
Ранее в СМИ писали, что гостиницу «Большой Урал» хотели реконструировать, но госэкспертиза запретила это делать. «Коммерсантъ» писал, что археологи, которые проводили исследование, нашли во внутреннем дворе гостиницы культурный слой города XVIII – XX веков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
02 февраля 2025
02 февраля 2025