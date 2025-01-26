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Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии

11.50 Вторник, 4 февраля 2025
Фрагмент афиши фильма «Пришелец»
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Фильм «Пришелец» Ивана Соснина, снятый на Урале, покажут на международном фестивале Cinequest Film Festival в Калифорнии.

«Международный фестиваль, который проходит в Калифорнии (Сан-Хосе) уже 35 лет, для нашей команды станет одним из наиболее значимых фестивальных событий»,

сообщает команда фильма.


Ранее фантастический фильм Ивана Соснина победил на фестивале Dhaka International Film Festival (DIFF) в категории Spiritual Films Section в Бангладеш.

Напомним, что сюжет фильма разворачивается в уральской деревушке, где живёт немного «пришибленный» мужчина средних лет Лёша. Герой одержим поисками внеземной цивилизации и ежедневно пытается выйти на связь с инопланетянами посредством радиоволн. Местные жители посмеиваются над ним, пока однажды к нему действительно не приходит таинственный визитёр.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
13:26 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
13:15 В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
12:16 В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
11:50 Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
11:17 В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
10:43 Жителя Режа будут судить за продажу немаркированных сигарет
10:04 Из-за пожара под Екатеринбургом в Роспотребнадзоре призвали не открывать окна
09:25 Под Екатеринбургом тушат крупный пожар
23:26 Произведённый в Екатеринбурге ретротрамвай имени писателя привезли в Красноярск
21:10 Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области
20:40 Среди екатеринбуржцев резко вырос спрос на обучение IT-профессиям
20:08 «Уральские авиалинии» опять нарвались на штраф
19:42 Известные уличные мозаики Екатеринбурга станут «героинями» лекции
18:48 Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»
17:42 В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
17:16 В Екатеринбурге возобновили работу автобусного маршрута №24с
16:53 В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола
16:14 Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
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14:54 Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
13:59 В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
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