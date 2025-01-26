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Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
Фрагмент афиши фильма «Пришелец»
Фильм «Пришелец» Ивана Соснина, снятый на Урале, покажут на международном фестивале Cinequest Film Festival в Калифорнии.
Ранее фантастический фильм Ивана Соснина победил на фестивале Dhaka International Film Festival (DIFF) в категории Spiritual Films Section в Бангладеш.
Напомним, что сюжет фильма разворачивается в уральской деревушке, где живёт немного «пришибленный» мужчина средних лет Лёша. Герой одержим поисками внеземной цивилизации и ежедневно пытается выйти на связь с инопланетянами посредством радиоволн. Местные жители посмеиваются над ним, пока однажды к нему действительно не приходит таинственный визитёр.
«Международный фестиваль, который проходит в Калифорнии (Сан-Хосе) уже 35 лет, для нашей команды станет одним из наиболее значимых фестивальных событий»,
– сообщает команда фильма.
Ранее фантастический фильм Ивана Соснина победил на фестивале Dhaka International Film Festival (DIFF) в категории Spiritual Films Section в Бангладеш.
Напомним, что сюжет фильма разворачивается в уральской деревушке, где живёт немного «пришибленный» мужчина средних лет Лёша. Герой одержим поисками внеземной цивилизации и ежедневно пытается выйти на связь с инопланетянами посредством радиоволн. Местные жители посмеиваются над ним, пока однажды к нему действительно не приходит таинственный визитёр.
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