В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске

– рассказали в суде.

«Подсудимый Бекурин иск тёти убитой девочки не признал, а вот выплатить компенсацию пасынку согласился. Однако просил суд снизить сумму хотя бы до 500 тысяч рублей, так как миллион он никогда не заработает и выплатить такую сумму ему не по силам»,