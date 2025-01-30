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В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде сообщили о завершении прений по уголовному делу Ивана Бекурина, которого обвиняют в истязаниях и убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске. Сам отчим отрицает свою вину.
Напомним, что государственный обвинитель запрашивал для Ивана Бекурина 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Подробнее о том, что вменяют подсудимому мы писали тут.
Также стало известно, что потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
Там также добавили, что после прокурора в прениях выступала потерпевшая сторона – представитель тёти погибшей девочки. Она наставила на возвращении дела прокурору на новое разбирательство, так как считает, что мать малышки также, как и отчим, причастна к преступлению.
Сам Иван Бекурин свою вину не признает. Это отметила его адвокат. Защита утверждает, что системных побоев и боли он ребёнку не причинял. Также адвокат настаивает на том, что квалификация деяний Бекурина по пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего) неверная.
Выступая в последнем слове, обвиняемый также выразил свою уверенность в том, что девочка погибла не от его рук. После этого суд удалился в совещательную комнату.
Огласить приговор должны на 17 февраля.
Напомним, что государственный обвинитель запрашивал для Ивана Бекурина 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Подробнее о том, что вменяют подсудимому мы писали тут.
Также стало известно, что потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
«Подсудимый Бекурин иск тёти убитой девочки не признал, а вот выплатить компенсацию пасынку согласился. Однако просил суд снизить сумму хотя бы до 500 тысяч рублей, так как миллион он никогда не заработает и выплатить такую сумму ему не по силам»,
– рассказали в суде.
Там также добавили, что после прокурора в прениях выступала потерпевшая сторона – представитель тёти погибшей девочки. Она наставила на возвращении дела прокурору на новое разбирательство, так как считает, что мать малышки также, как и отчим, причастна к преступлению.
Сам Иван Бекурин свою вину не признает. Это отметила его адвокат. Защита утверждает, что системных побоев и боли он ребёнку не причинял. Также адвокат настаивает на том, что квалификация деяний Бекурина по пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего) неверная.
«Непричастным адвокат считает Бекурина и к смерти девочки. В связи с этим просила суд признать Бекурина ненадлежащим ответчиком по гражданским искам»,
– говорят в суде.
Выступая в последнем слове, обвиняемый также выразил свою уверенность в том, что девочка погибла не от его рук. После этого суд удалился в совещательную комнату.
Огласить приговор должны на 17 февраля.
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