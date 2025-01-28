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Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
Кадр из фильма «Близкие контакты третьей степени»
В ближайшую субботу, 8 февраля, в Ельцин Центре пройдёт седьмая лекция цикла «Лженаука: бороться или смириться?». В данном случае она будет посвящена уфологии и феномену неопознанных летающих объектов.
Ведущим спикером лекции «Уфология: куда уводят мечты» станет доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе. Он расскажет, почему за десятилетия существования уфология так и не стала научной дисциплиной, в чём причина устойчивой веры в НЛО и насколько оправданы ожидания человечества в поиске внеземного разума. Мероприятие станет частью цикла встреч, на которых ученые и популяризаторы науки обсуждают псевдонаучные концепции, учат отличать доказательные знания от мифов и объясняют, как бороться с лженаукой.
Субботняя лекция Дмитрия Вибе «Уфология: куда уводят мечты» пройдёт в кинозале Ельцин Центра. Начало в 19.00, вход свободный по предварительной регистрации.
Ведущим спикером лекции «Уфология: куда уводят мечты» станет доктор физико-математических наук, профессор РАН Дмитрий Вибе. Он расскажет, почему за десятилетия существования уфология так и не стала научной дисциплиной, в чём причина устойчивой веры в НЛО и насколько оправданы ожидания человечества в поиске внеземного разума. Мероприятие станет частью цикла встреч, на которых ученые и популяризаторы науки обсуждают псевдонаучные концепции, учат отличать доказательные знания от мифов и объясняют, как бороться с лженаукой.
Субботняя лекция Дмитрия Вибе «Уфология: куда уводят мечты» пройдёт в кинозале Ельцин Центра. Начало в 19.00, вход свободный по предварительной регистрации.
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