Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля





пишут спасатели. «Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки»,

Водителям советуют:

Пешеходам:

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Завтра, 2 февраля, в Свердловской области ожидается сильный снег. В связи с этим региональное управление МЧС выпустило предупреждение.Вместе с предупреждением они традиционно опубликовали рекомендации для водителей и пешеходов.Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».