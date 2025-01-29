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Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 2 февраля, в Свердловской области ожидается сильный снег. В связи с этим региональное управление МЧС выпустило предупреждение.
Вместе с предупреждением они традиционно опубликовали рекомендации для водителей и пешеходов.
Водителям советуют:
– соблюдать скоростной режим и дистанцию;
– избегать резких маневров;
– ограничивать дальние поездки;
– пережидать сильный снегопад с аварийными огнями в правом ряду.
Пешеходам:
– ходить осторожно, чтобы не упасть;
– обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
– остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
«Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки»,
– пишут спасатели.
Вместе с предупреждением они традиционно опубликовали рекомендации для водителей и пешеходов.
Водителям советуют:
– соблюдать скоростной режим и дистанцию;
– избегать резких маневров;
– ограничивать дальние поездки;
– пережидать сильный снегопад с аварийными огнями в правом ряду.
Пешеходам:
– ходить осторожно, чтобы не упасть;
– обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
– остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «101» или «112».
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