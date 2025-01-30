Миллион выплатят «Уральские локомотивы» травмированной работнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В 2020 году на заводе ООО «Уральские локомотивы» произошёл несчастный случай. Маляр предприятия получила серьёзные ожоги из-за возгорания обезжиривателя в окрасочно-сушильной камере. Пламя перекинулось на её спецодежду, в результате чего женщина сильно пострадала: были обожжены лицо, шея, глаза, конечности и дыхательные пути. Общая площадь ожогов составила 20%. После долгого лечения она до сих пор, спустя пять лет, испытывает боль и страдания.Расследование показало, что причинами происшествия стали нарушения требований охраны труда, неудовлетворительная организация рабочего процесса и отсутствие средств индивидуальной защиты. Также выяснилось, что мастер покрасочного производства в тот день находился на работе в состоянии алкогольного опьянения.Пострадавшая обратилась в суд с иском против работодателя и мастера, требуя 2 миллиона рублей компенсации морального вреда от завода и ещё миллион рублей — от мастера. Также она просила возместить судебные расходы в размере 65 тысяч рублей. Представитель завода признал вину компании, но настаивал, что пострадавшая тоже несёт ответственность за произошедшее.Верхнепышминский городской суд частично удовлетворил иск, назначив компенсацию в 400 тысяч рублей. Однако Свердловский областной суд пересмотрел это решение, учёл все обстоятельства и увеличил сумму компенсации до одного миллиона рублей. В остальной части решение суда первой инстанции осталось без изменений.