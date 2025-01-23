Жители Екатеринбурга выбирают лыжи, как показало исследование Авито

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Аналитики крупнейшей онлайн-платформы объявлений Авито выяснили, как жители Екатеринбурга относятся к горнолыжному отдыху и на что обращают внимание при покупке снаряжения. Опрос показал, что почти половина горожан регулярно посещает курорты, а подавляющее большинство выбирает лыжи.Обсуждение зимних видов спорта прошло на публичной дискуссии Авито в рамках фестиваля «РозаФест» на горнолыжном курорте Роза Хутор. В ходе встречи были озвучены любопытные статистические данные.С началом сезона-2025 спрос на горнолыжное снаряжение значительно вырос. В январе продажи экипировки на Авито увеличились на 38% по сравнению с декабрем. Лыжи стали покупать на 87% чаще, ботинки и крепления — на 58%, а палки — на 43%. Интерес к сноубордам тоже вырос, но не так стремительно: спрос на них увеличился на 22%. Большинство покупателей (65%) отдают предпочтение новой экипировке, а 35% выбирают предложения с вторичного рынка.При выборе снаряжения екатеринбуржцы ориентируются прежде всего на качество и надежность (58%), комфорт (54%) и цену (46%). Мужчины чаще обращают внимание на бренд (10% против 8% у женщин), а женщины — на рекомендации и отзывы (26% против 19%). Молодежь больше остальных ценит дизайн и экологичность материалов. Что касается предпочтений, то 32% опрошенных выбирают горные лыжи, а 24% катаются или хотят научиться кататься на сноуборде. Интересно, что всего 6% лыжников не любят сноубордистов, и столько же сноубордистов относятся к лыжникам предвзято.Результаты исследования показывают, что горнолыжный спорт остается доступным для широкой аудитории, а интерес к нему среди жителей Екатеринбурга стабильно растет.