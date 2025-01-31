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Из банка на Эльмаше неизвестный вынес семь миллионов рублей
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 31 января, в Екатеринбурге из отделения банка на Эльмаше, расположенного возле одного из выходов со станции метро «проспект Космонавтов», неизвестный грабитель вынес порядка семи миллионов рублей.
Неизвестный угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
Точный ущерб, который грабитель нанёс банку, ещё уточняется.
Неизвестный угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
«Сыщики уголовного розыска анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учётах и так называемых "гастролёров". Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области»,
– сообщил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.
Точный ущерб, который грабитель нанёс банку, ещё уточняется.
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