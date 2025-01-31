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Из банка на Эльмаше неизвестный вынес семь миллионов рублей

09.21 Суббота, 1 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Вчера, 31 января, в Екатеринбурге из отделения банка на Эльмаше, расположенного возле одного из выходов со станции метро «проспект Космонавтов», неизвестный грабитель вынес порядка семи миллионов рублей.

Неизвестный угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Сыщики уголовного розыска анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев нападения. Представители МВД также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учётах и так называемых "гастролёров". Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области»,

сообщил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.


Точный ущерб, который грабитель нанёс банку, ещё уточняется.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:01 Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
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15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
14:27 44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
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12:44 Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
12:37 Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
11:25 Уральские «Лисицы» вышли в финал Кубка России по баскетболу
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