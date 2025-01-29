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В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью на 274-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе деревни Колобова в Тугулымском округе, опрокинулся грузовик, перевозивший отсев.
По информации УГИБДД по Свердловской области, водитель допустил занос, кузов опрокинулся и всё его содержимое высыпалось на дорогу. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Из-за рассыпавшегося по дороге отсева на месте аварии инспекторами ДПС было организованно реверсивное движение, но к моменту публикации проезжую часть уже привели в порядок.
По информации УГИБДД по Свердловской области, водитель допустил занос, кузов опрокинулся и всё его содержимое высыпалось на дорогу. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Из-за рассыпавшегося по дороге отсева на месте аварии инспекторами ДПС было организованно реверсивное движение, но к моменту публикации проезжую часть уже привели в порядок.
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