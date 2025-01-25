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Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
За минувшие стуки в Свердловской области произошло 12 пожаров, один из которых, к сожалению, закончился трагично.
Региональное МЧС сообщает, что 1 человек погиб при пожаре в селе Юва в Красноуфимском муниципальном округе, где на площади 56 квадратных метров горел частный жилой дом. В его тушении участвовало 14 человек и 4 единицы техники.
Огонь сумели потушить всего за 25 минут, но, к сожалению, пожар успел унести одну жизнь.
Региональное МЧС сообщает, что 1 человек погиб при пожаре в селе Юва в Красноуфимском муниципальном округе, где на площади 56 квадратных метров горел частный жилой дом. В его тушении участвовало 14 человек и 4 единицы техники.
Огонь сумели потушить всего за 25 минут, но, к сожалению, пожар успел унести одну жизнь.
«В доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог предупредить о пожаре и спасти жизнь. Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям»,
– прокомментировали спасатели.
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