Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва





– прокомментировали спасатели. «В доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог предупредить о пожаре и спасти жизнь. Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие стуки в Свердловской области произошло 12 пожаров, один из которых, к сожалению, закончился трагично.Региональное МЧС сообщает, что 1 человек погиб при пожаре в селе Юва в Красноуфимском муниципальном округе, где на площади 56 квадратных метров горел частный жилой дом. В его тушении участвовало 14 человек и 4 единицы техники.Огонь сумели потушить всего за 25 минут, но, к сожалению, пожар успел унести одну жизнь.