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СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше

15.21 Суббота, 1 февраля 2025
Фото: «Жесть Екатеринбург» / Телеграм
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СМИ сообщают, что на Уралмаше эвакуировали ТЦ «Стрелка».

По информации телеграм-канала «Жесть Екатеринбург», в отделении Сбербанка, которое находится в здании торгового центра, якобы нашли подозрительный предмет. Официального подтверждения этим сведениям нет.

«Сбер и Вкусно-и-точка оцеплены»,

– передавал ресурс сегодня в первую половину дня.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:11 В центре Екатеринбурга автобус сбил школьника
11:54 Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
11:10 В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
09:21 Из банка на Эльмаше неизвестный вынес семь миллионов рублей
21:21 Миллион выплатят «Уральские локомотивы» травмированной работнице
21:08 В центре Екатеринбурга автобус сбил ребёнка
20:14 Более половины российских автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными
20:10 Экс-лесничий из Слободо-Туринского района за крупные вырубки отделался штрафом
20:06 Жители Екатеринбурга выбирают лыжи, как показало исследование Авито
19:41 В Ельцин Центре готовятся отметить день рождения первого российского президента
18:38 В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз
18:01 Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
17:33 В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
16:39 Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
14:27 44 свердловским больницам передали 128 автомобилей
14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
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