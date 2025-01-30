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СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше
Фото: «Жесть Екатеринбург» / Телеграм
СМИ сообщают, что на Уралмаше эвакуировали ТЦ «Стрелка».
По информации телеграм-канала «Жесть Екатеринбург», в отделении Сбербанка, которое находится в здании торгового центра, якобы нашли подозрительный предмет. Официального подтверждения этим сведениям нет.
По информации телеграм-канала «Жесть Екатеринбург», в отделении Сбербанка, которое находится в здании торгового центра, якобы нашли подозрительный предмет. Официального подтверждения этим сведениям нет.
«Сбер и Вкусно-и-точка оцеплены»,
– передавал ресурс сегодня в первую половину дня.
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