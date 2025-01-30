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Более половины российских автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными

20.14 Пятница, 31 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Исследование, проведенное экспертами Авито Авто, выявило, что 53% автовладельцев считают расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) значительными. Сообщается, что в опросе приняли участие 10 000 респондентов – это позволило получить обширные данные о финансовых затратах на содержание автомобиля.
Согласно аналитике Авито Авто, средние ежегодные расходы автовладельцев в 2024 году распределяются следующим образом:
  • ОСАГО: 11 249 рублей
  • КАСКО: 30 199 рублей
  • Плановое техническое обслуживание (ТО): 23 133 рубля
  • Внеплановый ремонт: 38 669 рублей
  • Топливо: 9 387 рублей в месяц
  • Дополнительные расходы: 4 809 рублей в месяц

Наиболее предсказуемыми статьями расходов оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). Однако, 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Исследование также показало, что большинство автовладельцев стремятся сократить свои расходы. Наиболее актуальными для экономии являются:
  • Топливо: 45%
  • Внеплановый ремонт: 39%
  • Дополнительные расходы (например, платная парковка): 31%

При этом лишь 12% опрошенных не планируют экономить на обслуживании автомобиля. Интересно, что расходы на ОСАГО занимают четвертое место среди тех статей, которые автовладельцы хотели бы сократить (28%).

Отношение к расходам на ОСАГО варьируется в зависимости от возраста респондентов. Молодежь до 24 лет чаще считает эти расходы несоответствующими ожиданиям (36%), тогда как среди людей старше 53 лет этот показатель составляет уже 53%. Также заметна разница между регионами: например, в Воронеже доля тех, кто считает расходы на ОСАГО адекватными, достигает 53%, тогда как в Новосибирске и Самаре — лишь 40%.

Результаты исследования подчеркивают важность оптимизации расходов на содержание автомобиля для российских автовладельцев. Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто, отметил, что компания стремится предлагать решения для эффективного управления этими расходами:
«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов – 53% – отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности».


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Гуля Бурангулова © Вечерние ведомости


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17:34 3 миллиона рублей заплатит администрация Екатеринбурга за приём опасных отходов у горожан
17:33 В Екатеринбурге с февраля снежные полигоны отменят плату для управляющих компаний
16:39 Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
15:59 В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
15:34 Предложение на рынке новостроек в Екатеринбурге выросло на 10%
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14:19 СМИ сообщают об уходе начальника полиции Екатеринбурга в отставку
13:30 В 2024 году свердловская прокуратура провела проверки почти по 90 тысячам обращений
12:55 Погибший на Вторчермете ребёнок мог свести счёты с жизнью после ссоры с родителями
12:44 Пятый день подряд жители Сысертского района выходят в пикет против полигона
12:37 Екатеринбургский парк Архипова оборудовали системой видеонаблюдения и оповещения
11:25 Уральские «Лисицы» вышли в финал Кубка России по баскетболу
11:03 Экс-министру транспорта Свердловской области Старкову запросили 9 лет лишения свободы
10:07 Глава свердловского родкома призвала бороться со сексуализацией ради защиты детей
09:17 На Эльмаше пропал 12-летний мальчик
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