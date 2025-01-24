В центре Екатеринбурга автобус сбил ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 31 января, в центральной части Екатеринбурга случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Мальчика одиннадцати лет сбил автобус.Инцидент произошёл в 15.30 на проспекте Ленина, возле дома № 51. По предварительным данным, водитель автобуса марки «Ютонг», следуя по маршруту от улицы Луначарского, выехал на перекрёсток улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина на запрещающий сигнал светофора. В результате он совершил наезд на ребёнка, который пересекал проезжую часть справа налево по направлению движения автобуса.В результате аварии 11-летний мальчик получил травмы и был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему сейчас оказывают необходимую помощь. По данным полиции, за рулём автобуса находился 55-летний водитель с 35-летним стажем вождения. Ранее он привлекался к административной ответственности всего однажды. На момент происшествия водитель был трезв, что подтвердило освидетельствование на месте ДТП.Как уточняет Госавтоинспекция Екатеринбурга, сбивший ребёнка автобус следовал по маршруту №94 («Микрорайон Солнечный – Синие Камни»). В момент аварии в салоне находились шесть пассажиров. Они не пострадали.Сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, установили личности участников происшествия и оформили процессуальные документы. В настоящее время по данному факту ведётся проверка.