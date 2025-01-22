В Ельцин Центре готовятся отметить день рождения первого российского президента

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первый день февраля — это число, когда в 1931 году на Урале родился один из ключевых и влиятельных политиков современной истории. И, разумеется, в Екатеринбурге к этой дате особенно готовятся в Ельцин Центре.Подарком ко дню рождения первого российского президента станет возможность для екатеринбуржцев и гостей уральской столицы посетить музей Бориса Ельцина и арт-галерею в том же здании бесплатно. Готовятся и бесплатные экскурсии с демонстрацией фотографий Ельцина в разные времена и в разных обстоятельствах. Первая из них начнётся в полдень, вторая — в 16.00.К дате готовят и другие мероприятия. Так, в 14.00 начнётся целый Марафон экскурсий ко дню рождения Бориса Ельцина, а ещё через полчаса — адресованный детям и подросткам музейный квест «Знак президента», детективное расследование и интеллектуальная головоломка. Вечером же 1 февраля в атриуме Ельцин Центра состоится концерт классической музыки, также посвящённый 94-летию со дня рождения экс-президента.К слову, администрация города, к которому бывший президент имеет прямое отношение, тоже не оставят 94-летие Ельцина без внимания. Анонсировано, что в 10.00 субботы мэрские чиновники, включая главного из них, будут возлагать цветы к памятнику Бориса Николаевича.