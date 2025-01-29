В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МЧС России предоставило очередную сводку, согласно которой на территории Свердловской области за минувшие сутки произошло 17 пожаров. Десять из них — в жилом секторе.Самым крупным и тяжёлым по последствием пожаром четверга стал тот, что случился в посёлке Красногвардейский Артемовского муниципального округа. Огонь разгулялся там на площади в 127 квадратных метров, охватив частный жилой дом, гараж и баню. К месту происшествия были направлены 16 пожарных и четыре единицы спецтехники. С огнём они воевали чуть больше двух часов. К сожалению, пострадал хозяин сгоревшего дома. Ему понадобилась медицинская помощь.В описанном случае причину пожара ещё только предстоит установить пожарным дознавателям. Но уже известно, что в 40 процентах вчерашних пожаров становилось короткое замыкание электропроводки или аварийный режим работы электрооборудования. Ещё 10 процентов возгораний возникало из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.