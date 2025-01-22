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Экс-лесничий из Слободо-Туринского района за крупные вырубки отделался штрафом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Следственное управление следственного комитета России по Свердловской области сообщает, что в Слободо-Туринском районе прошёл суд над бывшим местным лесником. Он обвинялся в незаконной вырубке леса в особо крупном размере.
Следствие собрало доказательства того, что в 2023 году подсудимый намеренно занизил объём древесины в ведомости материально-денежной оценки лесосеки. На основании этого фиктивного документа был оформлен договор купли-продажи участка леса, заключённый с местным жителем. Позже осуждённый выкупил у него право на вырубку деревьев, создавая видимость законности своих действий. В результате ущерб лесному фонду превысил 760 тысяч рублей.
По решению суда, обвиняемый отделался штрафом. Дело в том, что ещё в ходе расследования он признал вину, выразил раскаяние и полностью возместил причинённый вред. Это помогло ему избежать более сурового наказания.
К слову, на этой неделе стало известно, что объём незаконной вырубки лесов на Урале сократился более, чем в два раза. Об этом заявил Департамент лесного хозяйства по УФО.
Следствие собрало доказательства того, что в 2023 году подсудимый намеренно занизил объём древесины в ведомости материально-денежной оценки лесосеки. На основании этого фиктивного документа был оформлен договор купли-продажи участка леса, заключённый с местным жителем. Позже осуждённый выкупил у него право на вырубку деревьев, создавая видимость законности своих действий. В результате ущерб лесному фонду превысил 760 тысяч рублей.
По решению суда, обвиняемый отделался штрафом. Дело в том, что ещё в ходе расследования он признал вину, выразил раскаяние и полностью возместил причинённый вред. Это помогло ему избежать более сурового наказания.
К слову, на этой неделе стало известно, что объём незаконной вырубки лесов на Урале сократился более, чем в два раза. Об этом заявил Департамент лесного хозяйства по УФО.
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