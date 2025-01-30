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С 1 марта подорожает проезд в Верхнепышминском трамвае
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 марта подорожает проезд на трамвае от Верхней Пышмы до Екатеринбурга. О новых тарифах сообщается на сайте Верхнепышминского трамвайного депо.
Поездка в пределах Верхней Пышмы будет стоить 25 рублей (пока ещё 23 рубля), а до озера Лебяжье, остановок «Полевая» и «Цуцкаева» – 34 рубля (31,5 рубля). Проезд по Екатеринбургу также будет стоить 25 рублей. В такую же сумму обойдётся провоз багажа.
В феврале ещё будут действовать старые тарифы.
Поездка в пределах Верхней Пышмы будет стоить 25 рублей (пока ещё 23 рубля), а до озера Лебяжье, остановок «Полевая» и «Цуцкаева» – 34 рубля (31,5 рубля). Проезд по Екатеринбургу также будет стоить 25 рублей. В такую же сумму обойдётся провоз багажа.
«Стоимость проезда по всем трём участкам составит 43,5 рублей»,
– сообщают в депо.
В феврале ещё будут действовать старые тарифы.
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