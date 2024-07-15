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Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя

16.00 Суббота, 20 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости, Майюша обдумывает темы для публикации на следующую неделю, вы можете ей помочь – присылайте идеи на нашу почту
Новый выпуск добрых новостей от нашей редакционной кошки Майи.

«Миру мур, котики. Спасибо всем за донаты (я же говорила, что любовь спасает мур!). Мои кожаные коллеги похвалили меня за колонку и говорят, что я мяустер своего дела (я уже намяукнула им, что не против премии на лапу).

Мне вчера сказали, что есть супер новости для бездомных животных всей страны и что главные кошачьи буквы «КС» — это вам не просто так, а целый Конституционный Суд! Так вот, КС признал, что умерщвление (бр-р-р) животных, у которых нет дома и хозяев, — «исключительная мера» (я хотела поправить «мура», но коллеги говорят, что это плохое слово, хотя в чём я не права?). И после выступления КС сразу же все в регионах забегали-запрыгали, как мыши в амбаре, — в Магаданской области приостановили этот закон, в Оренбургской тоже. В Магадане целый прокурор добивался, чтобы закон пересмотрели, я бы на его месте даже бойкот бы объявила. Наверняка в других местах тоже не будут хвостами вилять, а КС послушают и подумают. И теперь животным, которые попадают в приюты и передержки, будут быстрее искать дом и хозяев (я верю). Попросила коллег называть суд «КС-КС» — потому что так только к избранным обращаются.

В родном Екотеринбурге на этой неделе была новость, после которой я долго плакала — и от радости, и от горя. В аэропорту Кольцово хозяева бросили кошечку. Мне фото показали — такая красивая! Пушистая, ухоженная, переноска роскошная. Говорят, что хозяева хотели взять ее с собой в путешествие, но почему-то не стали. Коллеги думают, что за кису не захотели платить или, может, ветеринарные документы не подготовили… А почему нельзя было заранее подумать? Ведь вы же люди, человеки! Не понимяю. Но потом оказалось, что брошенную кошечку нашли и ее взяла сотрудница аэропорта (у которой уже есть котодети!). Надеюсь, у кисы всё хорошо. Хотя предательство некогда любимых хозяев — это очень и очень больно…

А ещё в Екотеринбургском зоопарке у пары двупалых ленивцев Боя и Ляли родился малыш. Я вот уверена, что они втроём выглядят также, как я и мои коллеги после обеда — сонные и ленивые (пока очередная информационная бомба не взорвется). Я, конечно, зоопарки не очень люблю, и все время коллегам говорю, что зоопарки надо по крайней мере за пределы мегаполисов переносить. Чтобы там были просторные вольеры, большие поляны для прогулок и много-много познавательной информяуции… Коллеги говорят, что когда-нибудь мяустное самоуправление обязательно что-нибудь придумает. Не зря же мы — Екотеринбург.

В Нижнем Новгороде на этой неделе спасли очень глупую любопытную собаку. Представляете, проглотила целый ящик детских игрушек! Три дня жаловалась хозяевам на живот. В итоге потребовалась срочная операция, и хорошо, что всё прошло благополучно. Пёсель ходит на капельницы и уже сам ест. И это не кто-нибудь, представьте, а пёс породы самоед! Хотя судя по рентгену, никакой он не самоед, а пониед, уткоед и скрепышеед. Ветеринары сказали, что он наглотался резиновых игрушек «от жадности». А я вот уверена, что от недостатка внимания. Просто очень поиграть с кем-нибудь хотел…

А в Москве сотрудники МурЧС и МяуВД спасли собаку, которая двое суток просидела на балконе многоэтажки без еды и воды. И это в такую жару! Мне нечего сказать о так называемых «хозяевах», но вот соседи у них — настоящие котаны. Они позвонили спасателям, и собаку освободили. Пришлось доставать ее через соседний балкон! Я высоты не боюсь, но пёселю наверняка было не по себе. Его отвезли в отдел полиции (на этом моменте главвред почему-то насторожился), а потом из полиции собаку забрала депутат Мосгордумы (и тут тоже). Но оказалось, пёселя забрали, чтобы отвезти к ветеринару и «взяли вопрос на личный контроль». Я сказала своим, что депутаты, в целом, тоже Люди. Иногда.

А вот в Подмосковье очень добрая женщина от своей доброты, к сожалению, пострадала. Она решила спасти… гадюку. Остановилась на заправке и увидела там на асфальте змею. И решила, что змея заблудилась… Знаете, я бы вот тоже так решила — не место змее у дороги под колёсами. Но как ей объяснишь? Это же не кошка, человеческий язык не понимает. Разве только нашипеть на нее... А женщина решила взять гадюку в руки и отнести в лес! Змея наверняка испугалась ещё больше и укусила спасительницу. В итоге женщину привезли в реанимацию, где уже ее спасали врачи. Все прошло хорошо, но надо спросить у МурЧС, как же лучше поступать в таком случае…

А в Санкт-Петербурге помогли детенышам ладожской нерпы. После реабилитации их отпустили на волю, но, представляете, один малыш решил вернуться к людям. Так ему понравилось в центре, где о нем заботились. Даже дал посадить себя в транспортную клетку. Ещё бы, на воле никто тебя по голове не погладит… Но попозже нерпенка снова попробуют отпустить на волю в свободное плавание. Потому лучше свободы ничего в мире нет.

Коллеги, которые пишут новости в ленту «Россия и мур», рассказали, что в Ереване спасатели подобрали выпавшего из гнезда птенца пустельги. Это хищная птица, которая занесена в красную книгу. У меня коллеги тоже много раз спасали выпавших из гнезда птиц, но тут, представляете, на место выехала целая «оперативная группа ереванского спасательного управления». Вот уж действительно — важная птица! Детёныша отвезли в зоопарк. Хищники, знаете, тоже бывают беззащитными.

А в США известный блогер нашел больного котика и попытался пристроить его в приют. Но никто не взял к себе раненого кота, так как ему требовалось серьёзное лечение на лапках. Только один приют в итоге согласился его взять. Оказалось, что владельцы уже собирались закрываться — им не хватало денег на содержание. Но они решили хотя бы попытаться помочь котику. И тогда блогер рассказал эту историю подписчикам. Они собрали для приюта почти $200 тысяч! И владельцы открыли целый медцентр для животных. А спасённый котоварищ остался жить с ними и стал символом этого приюта.

Это не всё, мои котики, из того, что я слышала доброго на этой неделе. Добрых новостей вокруг не так уж и мало, как выясняется. Если присмотреться.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
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13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
13:05 Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку
12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
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