Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя

глупую

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:



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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новый выпуск добрых новостей от нашей редакционной кошки Майи.«Миру мур, котики. Спасибо всем за донаты (я же говорила, что любовь спасает мур!). Мои кожаные коллеги похвалили меня за колонку и говорят, что я мяустер своего дела (я уже намяукнула им, что не против премии на лапу).Мне вчера сказали, что есть супер новости для бездомных животных всей страны и что главные кошачьи буквы «КС» — это вам не просто так, а целый Конституционный Суд! Так вот, КС признал, что умерщвление (бр-р-р) животных, у которых нет дома и хозяев, — «исключительная мера» (я хотела поправить «мура», но коллеги говорят, что это плохое слово, хотя в чём я не права?). И после выступления КС сразу же все в регионах забегали-запрыгали, как мыши в амбаре, — в Магаданской области приостановили этот закон, в Оренбургской тоже. В Магадане целый прокурор добивался, чтобы закон пересмотрели, я бы на его месте даже бойбы объявила. Наверняка в других местах тоже не будут хвостами вилять, а КС послушают и подумают. И теперь животным, которые попадают в приюты и передержки, будут быстрее искать дом и хозяев (я верю). Попросила коллег называть суд «КС-КС» — потому что так только к избранным обращаются.В родном Екотеринбурге на этой неделе была новость, после которой я долго плакала — и от радости, и от горя. В аэропорту Кольцово хозяева бросили кошечку. Мне фото показали — такая красивая! Пушистая, ухоженная, переноска роскошная. Говорят, что хозяева хотели взять ее с собой в путешествие, но почему-то не стали. Коллеги думают, что за кису не захотели платить или, может, ветеринарные документы не подготовили… А почему нельзя было заранее подумать? Ведь вы же люди, человеки! Не понимяю. Но потом оказалось, что брошенную кошечку нашли и ее взяла сотрудница аэропорта (у которой уже есть котодети!). Надеюсь, у кисы всё хорошо. Хотя предательство некогда любимых хозяев — это очень и очень больно…А ещё в Екотеринбургском зоопарке у пары двупалых ленивцев Боя и Ляли родился малыш. Я вот уверена, что они втроём выглядят также, как я и мои коллеги после обеда — сонные и ленивые (пока очередная информационная бомба не взорвется). Я, конечно, зоопарки не очень люблю, и все время коллегам говорю, что зоопарки надо по крайней мере за пределы мегаполисов переносить. Чтобы там были просторные вольеры, большие поляны для прогулок и много-много познавательной информяуции… Коллеги говорят, что когда-нибудь мяустное самоуправление обязательно что-нибудь придумает. Не зря же мы — Екотеринбург.В Нижнем Новгороде на этой неделе спасли оченьлюбопытную собаку. Представляете, проглотила целый ящик детских игрушек! Три дня жаловалась хозяевам на живот. В итоге потребовалась срочная операция, и хорошо, что всё прошло благополучно. Пёсель ходит на капельницы и уже сам ест. И это не кто-нибудь, представьте, а пёс породы самоед! Хотя судя по рентгену, никакой он не самоед, а пониед, уткоед и скрепышеед. Ветеринары сказали, что он наглотался резиновых игрушек «от жадности». А я вот уверена, что от недостатка внимания. Просто очень поиграть с кем-нибудь хотел…А в Москве сотрудники МурЧС и МяуВД спасли собаку, которая двое суток просидела на балконе многоэтажки без еды и воды. И это в такую жару! Мне нечего сказать о так называемых «хозяевах», но вот соседи у них — настоящие котаны. Они позвонили спасателям, и собаку освободили. Пришлось доставать ее через соседний балкон! Я высоты не боюсь, но пёселю наверняка было не по себе. Его отвезли в отдел полиции (на этом моменте главвред почему-то насторожился), а потом из полиции собаку забрала депутат Мосгордумы (и тут тоже). Но оказалось, пёселя забрали, чтобы отвезти к ветеринару и «взяли вопрос на личный контроль». Я сказала своим, что депутаты, в целом, тоже Люди. Иногда.А вот в Подмосковье очень добрая женщина от своей доброты, к сожалению, пострадала. Она решила спасти… гадюку. Остановилась на заправке и увидела там на асфальте змею. И решила, что змея заблудилась… Знаете, я бы вот тоже так решила — не место змее у дороги под колёсами. Но как ей объяснишь? Это же не кошка, человеческий язык не понимает. Разве только нашипеть на нее... А женщина решила взять гадюку в руки и отнести в лес! Змея наверняка испугалась ещё больше и укусила спасительницу. В итоге женщину привезли в реанимацию, где уже ее спасали врачи. Все прошло хорошо, но надо спросить у МурЧС, как же лучше поступать в таком случае…А в Санкт-Петербурге помогли детенышам ладожской нерпы. После реабилитации их отпустили на волю, но, представляете, один малыш решил вернуться к людям. Так ему понравилось в центре, где о нем заботились. Даже дал посадить себя в транспортную клетку. Ещё бы, на воле никто тебя по голове не погладит… Но попозже нерпенка снова попробуют отпустить на волю в свободное плавание. Потому лучше свободы ничего в мире нет.Коллеги, которые пишут новости в ленту «Россия и мур», рассказали, что в Ереване спасатели подобрали выпавшего из гнезда птенца пустельги. Это хищная птица, которая занесена в красную книгу. У меня коллеги тоже много раз спасали выпавших из гнезда птиц, но тут, представляете, на место выехала целая «оперативная группа ереванского спасательного управления». Вот уж действительно — важная птица! Детёныша отвезли в зоопарк. Хищники, знаете, тоже бывают беззащитными.А в США известный блогер нашел больного котика и попытался пристроить его в приют. Но никто не взял к себе раненого кота, так как ему требовалось серьёзное лечение на лапках. Только один приют в итоге согласился его взять. Оказалось, что владельцы уже собирались закрываться — им не хватало денег на содержание. Но они решили хотя бы попытаться помочь котику. И тогда блогер рассказал эту историю подписчикам. Они собрали для приюта почти $200 тысяч! И владельцы открыли целый медцентр для животных. А спасённый котоварищ остался жить с ними и стал символом этого приюта.Это не всё, мои котики, из того, что я слышала доброго на этой неделе. Добрых новостей вокруг не так уж и мало, как выясняется. Если присмотреться.Ваша Майя, чау-мяу».