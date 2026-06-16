Возрастное ограничение 18+
Суд в Екатеринбурге отказал в УДО пиарщику Ярославу Ширшикову
Фото: Вечерние ведомости
Судья Верх-Исетского суда Ольга Антонова по итогам завершившегося несколько минут назад заседания отказалась удовлетворять ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким наказанием — принудительными работами.
Ширшиков осуждён по статье об оправдании терроризма за пост о гибели военного блогера Максима Фомина (Владлена Татарского). Его сначала приговорили к 2 годам колонии (в таком случае он бы уже вышел на свободу в декабре прошлого года), но апелляционный суд увеличил срок до пяти лет — теперь он истекает только в 2028 году.
Администрация учреждений ФСИН, в которых отбывает наказание Ширшиков, вменяла ему множество нарушений и отправляла в ШИЗО и ЕПКТ. Сам он называл нарушения надуманными. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ширшиков осуждён по статье об оправдании терроризма за пост о гибели военного блогера Максима Фомина (Владлена Татарского). Его сначала приговорили к 2 годам колонии (в таком случае он бы уже вышел на свободу в декабре прошлого года), но апелляционный суд увеличил срок до пяти лет — теперь он истекает только в 2028 году.
Администрация учреждений ФСИН, в которых отбывает наказание Ширшиков, вменяла ему множество нарушений и отправляла в ШИЗО и ЕПКТ. Сам он называл нарушения надуманными. Мероприятие для возрастной категории 18+
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