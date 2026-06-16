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Камышловская прокуратура через суд добилась капремонта теплосетей
Фото: прокуратура Свердловской области
В центре Камышлова проводится капитальный ремонт сетей теплоснабжения, которого прокуратура добивалась через суд.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время проверки выяснилось, что несколько участков теплосетей в центральной части города требуется заменить из-за высокой степени износа – 80-90%. Общая протяжённость старых труб составила 2 905 метров. Из-за этого в холодное время в городе систематически случались коммунальные аварии.
Поскольку местные власти не уделяли этому вопросу достаточно внимания, камышловский межрайонный прокурор подал к местной администрации иск с требованием провести капитальный ремонт. Суд исковое заявление удовлетворил, обязав местные власти сделать это в течение года с момента вступления решения в силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время проверки выяснилось, что несколько участков теплосетей в центральной части города требуется заменить из-за высокой степени износа – 80-90%. Общая протяжённость старых труб составила 2 905 метров. Из-за этого в холодное время в городе систематически случались коммунальные аварии.
Поскольку местные власти не уделяли этому вопросу достаточно внимания, камышловский межрайонный прокурор подал к местной администрации иск с требованием провести капитальный ремонт. Суд исковое заявление удовлетворил, обязав местные власти сделать это в течение года с момента вступления решения в силу.
«Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту и замене тепловых сетей с высоким процентом износа»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– заявили в прокуратуре.
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