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Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ирбитский районный суд вынес приговор 17-летнему юноше, приехавшему в Свердловскую область из Татарстана по заданию мошенников, чтобы забрать у местной жительницы около 2,5 миллиона рублей.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Напомним, молодой человек по указанию куратора вместе со 21-летним подельником (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) приехал в Ирбит и забрал у обманутой телефонными мошенниками женщины деньги. После этого соучастники поехали в Екатеринбург, где их и задержали.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что юноша полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и вернул все деньги, которые у женщины похитили. Собрать нужную сумму помогли родственники осуждённого.
Сначала суд назначил ему 2 года лишения свободы, но на основании статьи 73 УК РФ заменил условным с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что потерпевшей удалось вернуть деньги благодаря оперативной работе правоохранительных органов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Напомним, молодой человек по указанию куратора вместе со 21-летним подельником (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) приехал в Ирбит и забрал у обманутой телефонными мошенниками женщины деньги. После этого соучастники поехали в Екатеринбург, где их и задержали.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что юноша полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и вернул все деньги, которые у женщины похитили. Собрать нужную сумму помогли родственники осуждённого.
Сначала суд назначил ему 2 года лишения свободы, но на основании статьи 73 УК РФ заменил условным с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что потерпевшей удалось вернуть деньги благодаря оперативной работе правоохранительных органов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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