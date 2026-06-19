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В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трём мужчинам, обвиняемым в хищении денежных средств у пенсионеров в 2025 году. Один из подсудимых – житель Новороссийска, двое – из Ростовской области.
Согласно материалам дела, один из соучастников был курьером, а двое других должны были следить за ним и за другими курьерами. За это время они похитили у трёх пожилых людей из Свердловской области 900 тысяч, 3,7 и 1,9 миллиона рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Курьера приговорили к 7 годам в колонии общего режима, а «наблюдателей» – к 6 годам колонии того же режима.
«Также приговором суда осуждённые должны в солидарном порядке возместить троим потерпевшим похищенные у них денежные средства», добавили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, один из соучастников был курьером, а двое других должны были следить за ним и за другими курьерами. За это время они похитили у трёх пожилых людей из Свердловской области 900 тысяч, 3,7 и 1,9 миллиона рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Курьера приговорили к 7 годам в колонии общего режима, а «наблюдателей» – к 6 годам колонии того же режима.
«Также приговором суда осуждённые должны в солидарном порядке возместить троим потерпевшим похищенные у них денежные средства», добавили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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