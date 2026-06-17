Возрастное ограничение 18+
В Саду Нурова пройдёт какао-нетворкинг под открытым небом
Фото: студия «РУККОВА» / t.me/rukkova_mk
Творческую встречу для женщин организует студия «РУККОВА» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдёт 30 июня в формате уличного пикника в камерной атмосфере одного из самых уютных мест города — в Саду Нурова.
Программа встречи построена вокруг какао-церемонии — участницам расскажут об истории напитка и его смысловом наполнении. Каждая из присутствующих сможет провести небольшой ритуал при помощи какао-зёрнышка, чтобы обеспечить свой успех в каком-либо начинании. Отдельным элементом программы станет нанесение мехенди — рисунка хной по коже.
Начало мероприятия в 14.00. Организаторы обещают, что встречу не отменят даже в случае непогоды — на случай дождя на площадке предусмотрены навесы.
Напомним, что Сад Нурова расположен в центре Екатеринбурга, на улице Чапаева. Он создан руками самих горожан. Здесь регулярно проходят камерные концерты, творческие вечера и кинопоказы под открытым небом. За короткое время это небольшое, но по-настоящему атмосферное пространство стало точкой притяжения для творческих людей города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Программа встречи построена вокруг какао-церемонии — участницам расскажут об истории напитка и его смысловом наполнении. Каждая из присутствующих сможет провести небольшой ритуал при помощи какао-зёрнышка, чтобы обеспечить свой успех в каком-либо начинании. Отдельным элементом программы станет нанесение мехенди — рисунка хной по коже.
Начало мероприятия в 14.00. Организаторы обещают, что встречу не отменят даже в случае непогоды — на случай дождя на площадке предусмотрены навесы.
Напомним, что Сад Нурова расположен в центре Екатеринбурга, на улице Чапаева. Он создан руками самих горожан. Здесь регулярно проходят камерные концерты, творческие вечера и кинопоказы под открытым небом. За короткое время это небольшое, но по-настоящему атмосферное пространство стало точкой притяжения для творческих людей города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
17 июня 2026
17 июня 2026