Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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4 июля под Екатеринбургом состоится XIII Международный джазовый фестиваль EverJazz 2026. На двух сценах в течение семи часов выступят более десяти коллективов, представляющих джаз, фанк, блюз, соул и этнические направления.Фестиваль пройдет на базе отдыха «Иволга» в 50 километрах от Екатеринбурга по Сысертскому направлению. В этом году в программе заявлено более 70 музыкантов из России и зарубежья.Среди участников — Джей Ди Уолтер и Андрей Кондаков с программой «Возможно всё», коллектив MVF Band Микаэля Восканяна, Kickin’ Jass Orchestra с новой программой «Из диско — в диксиленд», квинтет Sondesur, исполняющий латиноамериканский джаз и фольклор, Оркестр духовых и ударных инструментов Уральской специальной музыкальной школы, Rambling Hearts, трио Александра Титова и Игорь Паращук с посвящением Чику Кориа, секстет Тараса Гусарова, квинтет Екатерины Хоменковой и квартет Владислава Талабуева.«Каждый год мы собираем для зрителей самую свежую и неповторимую сцену. Нам хочется глубины и настоящего погружения, хочется дать не просто послушать, но и почувствовать музыку», — отмечают организаторы фестиваля.Помимо концертной программы, впервые на фестивале будет работать лекторий, посвященный истории джаза. Для гостей также организуют семейные зоны отдыха, детские площадки, мастер-классы, ярмарку мастеров и фудкорт. Мероприятие для возрастной категории 18+