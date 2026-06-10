В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На территории Екатеринбурга перестал действовать особый противопожарный режим. Его отменил глава города Алексей Орлов, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации.В мэрии пояснили, что это стало возможно благодаря дождливой погоде и спокойной пожарной обстановке.Напомним, особый противопожарный режим в уральской столице объявили 15 апреля – с этого дня было запрещено использовать открытый огонь и мангалы, а также посещать леса и торфяники.Однако, несмотря на то что эти ограничения сняли, власти города просят не забывать про общие правила пожарной безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+