Возрастное ограничение 18+
Власти утвердили планировку застройки промзоны на Уралмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили проект планировки территории в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Машиностроителей, где находится старая промзона. Там планируется строительство жилого квартала.
Как сообщается на официальном сайте города, в планах развитие новой улично-дорожной сети, а также строительство социальных и торговых объектов. В их числе детские сады на 2500 мест, школы на 5000 мест, детская школа искусств на 500 мест, организации дополнительного образования на 800 мест и физкультурно-оздоровительные объекты с плавательным бассейном почти на 800 мест.
Кроме того, предусмотрены места для медицинских организаций.
Для автовладельцев учтено более 12 тысяч машиномест на паркингах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщается на официальном сайте города, в планах развитие новой улично-дорожной сети, а также строительство социальных и торговых объектов. В их числе детские сады на 2500 мест, школы на 5000 мест, детская школа искусств на 500 мест, организации дополнительного образования на 800 мест и физкультурно-оздоровительные объекты с плавательным бассейном почти на 800 мест.
Кроме того, предусмотрены места для медицинских организаций.
«На территории будущей застройки также предусмотрен медицинский центр с размещением детской, стоматологической поликлиники, а также здание поликлиники для взрослых»,
– отмечают в мэрии.
Для автовладельцев учтено более 12 тысяч машиномест на паркингах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга расширила перечень мест, куда запрещено возвращать бездомных животных
19 июня 2026
19 июня 2026
Пышминские озерки получили шанс на спасение
18 июня 2026
18 июня 2026