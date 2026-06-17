Пышминские озерки получили шанс на спасение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Впервые за несколько лет противостояния городские активисты добились официальной реакции властей на угрозу застройки природного комплекса Пышминские озерки в северной части Екатеринбурга.Встреча Общественно-делового совета Калиновского лесопарка с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Денисом Мамонтовым завершилась конкретными договорённостями. Участники встречи пришли к выводу о принципиальной возможности изменения трассировки дублёра проспекта Космонавтов с учётом интересов всех сторон. По итогам переговоров запросы о рассмотрении технической возможности переноса трассы направлены одновременно в Министерство транспорта и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.Как отмечают эксперты интернет-ресура «Квадратный метр», областные власти рекомендовали мэрии Екатеринбурга не прокладывать через парк асфальтовое покрытие. Теперь защитники природного уголка рассчитывают, что к 2030 году, когда появится финансирование на реализацию проекта, его успеют пересмотреть. Их предложение состоит в смещении дороги от Озёрок на 200–300 метров в сторону. Это позволило бы сохранить краснокнижную флору и фауну территории, а также её рекреационную ценность для горожан.Пышминские озерки — система естественных водоёмов, на которых, в том числе, обитают краснокнижные птицы. Баталии вокруг этой территории начались после утверждения Генплана развития Екатеринбурга в 2023 году, предусмотревшего прокладку новой автотрассы прямо через Озёрки. Ещё в ходе обсуждения Генплана мэрия заявляла о проработке вопроса смещения дороги к северу, однако в итоговую версию документа трасса вошла в прежнем варианте. В 2026 году прошли общественные обсуждения проекта строительства дороги, собравшие десятки возражений от горожан. Муниципалитет объявил все поступившие возражения не подлежащими учёту, что вызвало новую волну протестов среди жителей и экологических активистов. Мероприятие для возрастной категории 18+