Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители Уральского федерального округа чаще всего интересуются моторными лодками среди всех видов водного транспорта. При этом каждый третий уралец рассматривает отдых на воде этим летом, а средний бюджет на покупку или аренду водной техники составляет около 406 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Авито со ссылкой на совместное исследование Авито Рекламы и Авито Авто.Согласно опросу, 20% жителей УрФО уже рассматривают покупку или аренду водного транспорта. Из них 8% планируют приобрести технику, 6% намерены взять ее в аренду, еще 6% допускают оба варианта. Дополнительно 14% респондентов пока только изучают предложения.Наибольший интерес вызывают моторные лодки — их рассматривают 37% опрошенных. Надувные лодки интересуют 34% жителей округа, гидроциклы — 28%. Также в число популярных видов водного транспорта вошли катера (21%) и яхты (10%).Чаще всего водный транспорт рассматривают для отдыха с семьей и друзьями — такой вариант выбрали 51% участников исследования. Еще 36% интересуются техникой для рыбалки, а 33% — для активного отдыха и спорта.Средний бюджет на покупку или аренду водного транспорта в УрФО составляет около 406 тысяч рублей. При этом 43% респондентов готовы потратить не более 100 тысяч рублей, еще 22% — от 100 до 300 тысяч рублей. Более дорогие варианты рассматривает значительно меньшая часть опрошенных.По данным Авито Авто, моторные лодки занимают около 80% всех объявлений на вторичном рынке водной техники. Одновременно растет интерес к гидроциклам: весной 2026 года спрос на них увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для моторных лодок рост составил 6%.Главным препятствием для покупки водного транспорта остается высокая стоимость — об этом сообщили 32% участников опроса. Еще 29% опасаются, что техника будет использоваться слишком редко, 27% отмечают сложности с хранением в межсезонье, 23% — необходимость оформления документов. Также респондентов беспокоят вопросы транспортировки техники к месту отдыха и расходы на обслуживание.Большинство потенциальных покупателей обращают внимание на рекламу при выборе водного транспорта. Для 23% опрошенных она является одним из основных факторов принятия решения, еще 32% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами.Наиболее эффективной площадкой для продвижения водной техники жители УрФО назвали сайты объявлений и маркетплейсы — их отметили 48% респондентов. Далее следуют телевизионная реклама (26%), видеоплатформы (24%), социальные сети (23%), сайты продавцов и дилеров, а также поисковые системы (по 22%).«Интерес к водному транспорту чаще связан с понятными летними планами: отдыхом с семьей и друзьями, рыбалкой или активным отдыхом. Но перед покупкой или арендой людям важно сравнить разные предложения — по цене, состоянию, комплектации и условиям сделки. В такой категории реклама помогает подсветить подходящие варианты именно в момент выбора. Сайты с объявлениями и маркетплейсы удобны для этого: пользователь уже изучает предложения, а продавец может показать ему релевантный вариант», — приводит пресс-служба слова директора Авито Рекламы и стратегических партнерств Якова Пейсахзона. Мероприятие для возрастной категории 18+