В дальние поездки россияне берут термос и булочки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Большинство россиян — 68% — хотя бы раз в год отправляются в продолжительные путешествия на автомобиле. Поводы разные: семейный отдых, командировки, визиты к родственникам в другом городе. Каждый шестой делает это несколько раз в месяц, а 8% опрошенных преодолевают дальние дистанции несколько раз в неделю. Такие данные получили Авито Авто и онлайн-ритейлер «Самокат» в ходе совместного исследования.Согласно собранной информации, активнее всего путешествуют молодые россияне: среди респондентов 18–24 лет почти треть выезжают далеко несколько раз в месяц или чаще. С возрастом интенсивность поездок заметно снижается — среди россиян старше 65 лет регулярные дальние маршруты практикуют лишь единицы. Женщины чаще готовят еду в дорогу заранее — 39% против 31% среди мужчин. Мужчины же охотнее делают остановки на заправках и в придорожных кафе.Тройка самых популярных продуктов в дорогу выглядит предсказуемо: вода — 71%, готовая еда и выпечка — 60%, кофе или чай в термосе — 50%. Фрукты и орехи кладут в сумку 39% путешественников, чипсы и сухарики — 35%. Газировку и соки берут столько же — 35%, а жевательные резинки и леденцы — 22%. Поклонников здорового питания среди автопутешественников заметно меньше: только 15% из них не обходятся без протеиновых батончиков.Готовясь к поездке, большинство россиян думают не только о еде. Более половины заранее проверяют автомобиль и заправляют полный бак, каждый четвёртый составляет маршрут с тайм-планом. В пути главным помощником против усталости служат музыка и подкасты — их слушают 46% водителей. Разговоры с попутчиками и регулярные остановки для разминки тоже в ходу. Большинство путешественников останавливаются по ситуации, хотя многие придерживаются интервала в 100–300 километров между привалами. Мероприятие для возрастной категории 18+