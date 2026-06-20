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Жители квартала у Ботанического сада УрО РАН добились отмены строительства 34-этажного «точечника»

20.36 Вторник, 23 июня 2026
Иллюстрация: «СЗ “Ботаника Грин Хаус бай Баден фэмили”»
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Об этом представители инициативной группы сообщили
. По данным жильцов соседних жилых комплексов, мэрия Екатеринбурга отозвала выданное ранее разрешение на строительство.

«Нашей историей победы мы хотели бы показать другим жителям, что с властями города можно и нужно договариваться, быть в диалоге, а не в конфронтации, так как зачастую они не знают о наших частных проблемах»,

— сказали
представители инициативной группы.


Мы направили запрос в мэрию для уточнения информации, но пока ответ не получили (опубликуем, как только получим).

В начале месяца
писали, что застройщик перестал продавать квартиры в проектируемом жилом комплексе. Это произошло после того, как выступающих против стройки жителей принял губернатор Денис Паслер. Именно после той встречи, по словам жителей, было принято окончательное решение. Мэрия постановила, что вместо 34-этажки на участке должно появиться дошкольное либо школьное образовательное учреждение. В пресс-службе «Баден Фэмили» тогда воздержались от подробных комментариев.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

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20:36 Жители квартала у Ботанического сада УрО РАН добились отмены строительства 34-этажного «точечника»
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19:47 Пострадавшей в битве за забор пенсионерке из Каменска-Уральского выплатили компенсацию
19:13 В Саду Нурова пройдёт какао-нетворкинг под открытым небом
18:55 Перевозивший «травку» тагильчанин лишился импортного внедорожника
17:57 Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал нарушения почти на 200 территориях
16:22 Камышловская прокуратура через суд добилась капремонта теплосетей
16:01 Свердловские ЖК смогут получить знак доверия от пользователей Авито
15:59 В Тавде суд взыскал с подростка компенсацию за оскорбление родственницы
15:27 СМИ сообщают об ограничениях на продажу бензина в Екатеринбурге
15:11 Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове
13:46 16 человек «застряли» в шахтах после смерча в Кушве
12:18 Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
12:07 Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
10:39 Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
09:51 В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
09:41 В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
21:39 В парке Маяковского появились «Летние штучки»
21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
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