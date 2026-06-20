Возрастное ограничение 18+
Жители квартала у Ботанического сада УрО РАН добились отмены строительства 34-этажного «точечника»
Иллюстрация: «СЗ “Ботаника Грин Хаус бай Баден фэмили”»
Об этом представители инициативной группы сообщили . По данным жильцов соседних жилых комплексов, мэрия Екатеринбурга отозвала выданное ранее разрешение на строительство.
Мы направили запрос в мэрию для уточнения информации, но пока ответ не получили (опубликуем, как только получим).
В начале месяца писали, что застройщик перестал продавать квартиры в проектируемом жилом комплексе. Это произошло после того, как выступающих против стройки жителей принял губернатор Денис Паслер. Именно после той встречи, по словам жителей, было принято окончательное решение. Мэрия постановила, что вместо 34-этажки на участке должно появиться дошкольное либо школьное образовательное учреждение. В пресс-службе «Баден Фэмили» тогда воздержались от подробных комментариев. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Нашей историей победы мы хотели бы показать другим жителям, что с властями города можно и нужно договариваться, быть в диалоге, а не в конфронтации, так как зачастую они не знают о наших частных проблемах»,
— сказали представители инициативной группы.
Мы направили запрос в мэрию для уточнения информации, но пока ответ не получили (опубликуем, как только получим).
В начале месяца писали, что застройщик перестал продавать квартиры в проектируемом жилом комплексе. Это произошло после того, как выступающих против стройки жителей принял губернатор Денис Паслер. Именно после той встречи, по словам жителей, было принято окончательное решение. Мэрия постановила, что вместо 34-этажки на участке должно появиться дошкольное либо школьное образовательное учреждение. В пресс-службе «Баден Фэмили» тогда воздержались от подробных комментариев. Мероприятие для возрастной категории 18+
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