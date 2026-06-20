Жители квартала у Ботанического сада УрО РАН добились отмены строительства 34-этажного «точечника»

представители инициативной группы. — сказалипредставители инициативной группы.

«Нашей историей победы мы хотели бы показать другим жителям, что с властями города можно и нужно договариваться, быть в диалоге, а не в конфронтации, так как зачастую они не знают о наших частных проблемах»,